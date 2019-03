Minecraft - Anspielungen auf Notch im neuen Update entfernt

Mojang hat im letzten „Minecraft“-Update nahezu alle Anspielungen auf Markus „Notch“ Persson entfernt, den Erfinder des Titels. Zukünftig soll er nicht länger in den Splash-Texten auftauchen. Sein Platz in den Credits wird ihm jedoch weiterhin gewährt.

Still und heimlich hat Mojang im neuesten Snapshot-Update zu Minecraft dafür gesorgt, die Präsenz von Erfinder Markus „Notch“ Persson einzuschränken. Wie aus einer Analyse der Splash-Texte hervorgeht, wurden die drei an ihn geltenden Referenzen vollständig entfernt.

Die folgenden Splash-Texte tauchen deshalb nicht länger auf:

„Made by Notch!“

„The Work of Notch!“

„110813!“

Keine Erwähnung in den Patchnotes

Bei den Splash-Texten handelt es sich um mehr als 370 zufällig ausgewählte Sprüche, die in gelber Schrift auf dem Start-Bildschirm prangern. Es handelt sich größtenteils um Referenzen auf die Entwicklung, Personen, historische Ereignisse oder Popkultur.

In den Credits von „Minecraft“ wird er weiterhin genannt und für seine Rolle als Erfinder des Sandbox-Titels geehrt. Dies ist jedoch ab sofort der einzige Punkt, an dem sein Name noch mit dem Spiel in Verbindung gebracht wird.

Auffällig ist, dass Entwickler Mojang diese Änderung nicht in den offiziellen Patchnotes zum Snapshot 19w13a vermerkt hat. Stattdessen erlangte sie erst durch einen Eintrag im „Minecraft“-Wiki an Aufmerksamkeit.

Notch gilt nicht als unbeschriebenes Blatt

Unklar ist, warum genau man sich dafür entschieden hat, die Notch-Anspielungen zu entfernen. Denkbar wäre, dass die Zitate inzwischen zu veraltet sind, denn immerhin arbeitet Notch bereits seit knapp fünf Jahren nicht mehr an „Minecraft“. Damals verkaufte er den Titel für rekordverdächtige 2,5 Milliarden US-Dollar an Microsoft.

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass man tatsächlich seine Präsenz im Spiel auf ein Minimum reduzieren möchte. In den vergangenen Jahren entwickelte er sich nämlich zu einer überaus kontroversen Figur, die besonders durch ihre Twitter-Postings viel Kritik einstecken musste.

Wiederholt führte Notch die Rassentheorie auf und erklärte, dass weiße Menschen von Natur aus intelligenter wären als andere. Zudem wittert er eine Verschwörung gegen den „weißen Mann“ und vermutet, dass sich dieser im Alltag inzwischen den Großteil der Diskriminierung gefallen lassen müsse. Des Weiteren glaubt er an die mehrfach widerlegte „Pizzagate“-Verschwörungstheorie und unterstützte öffentlich die „Q Anon“-Verschwörungstheorie. Zuletzt sprach er transsexuellen Frauen ihren rechtlichen Status als Frau ab.

