Minecraft Earth - Wie Pokémon Go: Microsoft kündigt neues Spiel an!

Das „Minecraft“-Franchise vergrößert sich und Microsoft erweitert dieses Universum mit einem Mobile-Game namens „Minecraft Earth“. Heute erschien ein erster offizieller Trailer zum Spiel, das verdächtig an „Pokémon Go“ erinnert.

Heute, genau vor zehn Jahren, veröffentlichte der Schwede Markus Persson Minecraft für den PC. Seither hat sich einiges getan und Mojang veröffentlichte zahlreiche Projekte zum Franchise. Mit Minecraft Earth verschmilzt nun die reale Welt mit der Digitalen und erweitert das Minecraft-Universum um ein neues Spiel mit den vielfältigen Blöcken.

Bei „Minecraft Earth“ handelt es sich um eine Augmented-Reality-Variante von dem Spiel, das auf Smartphones und anderen Mobilgeräten gespielt werden kann – ähnlich wie Pokémon Go. Die bekannte Spielmechanik von den Konsolen wird nun in der Realität angewandt.

Abbauen und damit Neues schaffen

In „Minecraft Earth“ könnt ihr jederzeit und überall alles Passende abbauen und damit Neues zum Leben erwecken. Sei es Holz aus einem Park oder Getreide von einem Feld, dank der Bedrock-Engine könnt ihr durch ein einfaches Tippen euren gewünschten Gegenstand abbauen.

Wenn ihr genug gesammelt habt könnt ihr vor Ort, oder auch zu Hause, bauen was euer Herz begehrt. In Räumen wird alles deutlich verkleinert dargestellt, doch im Freien könnt ihr eure Werke in voller Größe bewundern. Baut euch allein ein Imperium auf oder nutzt die Rohstoffe gemeinsam mit Freunden.

Die Beta soll im Sommer diesen Jahres starten und für hunderttausende Spieler geöffnet werden. Weitere Details soll es auf der diesjährigen Minecon geben.

