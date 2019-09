Minecraft Earth - Early Access beginnt im Oktober

Microsoft hat bestätigt, dass im Oktober in ausgewählten Märkten der Early Access zu „Minecraft Earth“ starten wird. Der finale Release auf der ganzen Welt soll bis Ende diesen Jahres erfolgen.

Das Augmented-Reality-Spiel Minecraft Earth wird im Oktober in Richtung eines Early Access aufbrechen. Das bestätigte Microsoft im Rahmen der diesjährigen Minecon Live.

Die Early Access soll zunächst nur in „ausgewählten Ländern“ stattfinden, bei denen es sich um „kleinere Märkte“ handelt – wobei aktuell noch unklar ist, welche genau damit gemeint sind.

Minecraft Nether wird komplett überarbeitet

Weltweiter Release von Minecraft Earth im Winter

Nach und nach soll „Minecraft Earth“ auch in anderen Ländern freigeschaltet werden. Die gestaffelte Veröffentlichung wird seitens Microsoft mit einer Reihe an Stabilitättests begründet. Ohnehin können im Early Access zunächst nur „Abenteuer“ genannte limitierte Welten gespielt werden, in denen verschiedene Aufgaben mit anderen Spielern erledigt werden müssen.

Bereits seit Sommer kann Minecraft Earth in einer geschlossenen Beta gespielt werden. Der weltweite Release soll bis Weihnachten diesen Jahres erfolgen.