Minecraft: Dungeons - Jetzt anmelden für die Closed-Beta!

Wenn ihr am kommenden Betatest zu „Minecraft: Dungeons“ teilnehmen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt eintragen. Außerdem gibt es den Opening-Cinematic-Trailer mit auf den Weg, der euch den Bösewicht vorstellt.

Ihr wollt den kunterbunten Klötzchenspaß von Minecraft bald in neuer Art und Weise erleben? Minecraft: Dungeons bietet euch eine völlig neue Spielumgebung in der isometrischen Perspektive, in der ihr euch in Hack-'n'-Slay-Manier durch bekannte Gegnerhorden prügelt, die aus Creeper-Monstern, Enderman-Albträumen und weiteren todbringenden Viechern aus dem Minecraft-Universum bestehen.

Wenn ihr dieses Spektakel kaum noch erwarten könnt, solltet ihr auf keinen Fall die Closed-Beta verpassen, die schon bald startet. An dieser Beta könnt ihr allerdings nur teilnehmen, wenn ihr euch jetzt dafür eintragt und 18 Jahre alt seid. Ihr benötigt nämlich einen eigenen, kostenlosen Microsoft-Account.

Wann die Closed-Beta durchstartet, ist dabei noch gar nicht bekannt. Hier wird Mojang sicherlich in Kürze weitere Informationen teilen. Aber allzu lange wird es wohl bis dahin nicht mehr dauern.

Bis dahin könnt ihr euch so lange die Zeit mit dem brandheißen Story-Trailer vertreiben, der während der MineCon von Mojang veröffentlicht wurde. Wir sehen sogar den Bösewicht, einen Plünderer, den ihr euch in „Minecraft: Dungeons“ stellen müsst. Angetrieben von Rache, wird dieser vom sogenannten Orb of Dominance verdorben, woraufhin er eine gewaltige Streitmacht des Bösen auf die Welt loslässt. Ob ihr seiner Macht gewachsen seid?