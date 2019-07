Microsoft - Xbox-Spiele und Programm für gamescom 2019 enthüllt

Microsoft hat sein diesjähriges Lineup für die gamescom 2019 bekannt gegeben. Mit dabei sind Spiele wie Gears 5, Minecraft Dungeons und Halo: MCC für PC. Zusätzlich zum Messeauftritt soll es ein Fan-Event geben, das jeder kostenlos besuchen kann.

Die gamescom 2019 rückt immer näher und das Lineup der meisten Hersteller wird nach und nach finalisiert. Jetzt hat Microsoft bekannt gegeben, worauf sich die Spieler am offiziellen Xbox-Stand freuen dürfen.

Microsoft wird in diesem Jahr gleich die gesamte gamescom-Woche mitnehmen und verschiedene Veranstaltungen gleichzeitig durchführen. Im Zuge dessen wird jedoch auch eine Vielzahl an Spielen erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Inside Xbox live aus Köln

Bereits im Vorfeld der Messe wird am Montag, den 19. August 2019, um 17 Uhr ein neuer „Inside Xbox“-Livestream stattfinden. Die Show wird direkt aus dem Gloria-Theater übertragen und soll Neuigkeiten zu Spielen, Zubehör und Features bieten.

Ein Fan-Event im Gloria-Theater

Das Gloria-Theater wird in den Tagen darauf zu einem großen Fan-Event umgewandelt, zu dem jeder kostenlosen Zugriff erhält. Die Türen stehen dabei von Mittwoch, den 21. August bis Freitag, den 23. August offen.

Spieler können vor Ort an verschiedenen Community-Events, Turnieren, Panels und anderen Veranstaltungen teilnehmen. Weitere Informationen sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Was Microsoft auf der gamescom 2019 zeigt

Natürlich ist Microsoft mit seinem Xbox-Stand auch in den Messehallen vertreten und bietet an insgesamt 200 Anspielstationen zahlreiche unterschiedliche Games. Wie im Vorjahr wird dabei die Halle 8 belegt. In Halle 5 wird es zudem einen Merchandise-Stand geben.

Ausgestellt werden unter anderem:

Der gesamte Stand soll dabei vollkommen barrierefrei eingerichtet sein. Im Zuge dessen werden Xbox Adaptive Controller, Rollstuhlzugang und Gebärdensprache an allen Stationen zur Verfügung stehen.