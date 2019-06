Microsoft - Xbox erhält einen eigenen Duft

Xbox hat jetzt einen eigenen Geruch. Das Unternehmen veröffentlicht eine eigene Duftserie in Form von Hygieneartikeln.

In der Gaming-Branche ist es nicht unüblich, dass Unternehmen Merchandise und andere Artikel herausbringen, um sich damit ein weiteres Standbein zu schaffen. Manchmal entwickelt sich so etwas sogar aus Aprilscherzen, wie zum Beispiel beim Toaster von Razer.

Microsoft dachte sich nun vielleicht: Wenn Razer einen eigenen Toaster hat, warum dann beim Benutzen nicht gleich noch gut duften? Fest steht: Xbox veröffentlicht nun eine Duftserie in Form von Hygieneartikeln mit „Kopfnote Citrus, Herznote Minze und Salbei sowie einer holzigen Basisnote von Patschuli“.

Zu einem neuen Produkt gehört natürlich der passende Slogan und aussagekräftige Werbung. Hier hat Xbox das Thema „Leveln“ gewählt. Um den Fans das passende Gefühl des Auflevelns zu geben, hat sich das Unternehmen für die Duftkreation mit Lynx (AXE) zusammengeschlossen. So lautet die Pressemitteilung zu den Produkten:

„Ganz gleich, ob es darum geht, einen Lambo in Forza freizuschalten, oder in Halo 5 den spartanischen Rang 152 zu erreichen, es gibt nichts Besseres als das Aufsteigen in deinem Lieblingsspiel“