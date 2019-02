Microsoft - Verschenkt das originale Crackdown

Wer im Vorfeld der Veröffentlichung von Crackdown 3 jetzt den ersten Teil abstauben möchte, der kann dies nun tun. Microsoft verschenkt Crackdown, der Titel ist vollkommen gratis ohne versteckte Kosten.

Ein kleines Geschenk seitens Microsoft erwartet uns in diesen kalten Wintertagen. Sie verschenken eine digitale Kopie des originalen Crackdown an jeden, der es haben möchte. Hierbei handelt es sich wohl um eine Promoaktion, die im Rahmen des kommenden Release von Crackdown 3 stattfindet.

Crackdown umsonst!

Das Spiel ist zwar schon ein wenig in die Jahre gekommen (Release: 2007), aber womöglich findet der eine oder andere immer noch Gefallen an der actiongeladenen Superheldenbombe. Das Spiel wurde für die Xbox 360 veröffentlicht und ist abwärtskompatibel auf der Xbox One.

"Um die Veröffentlichung von Crackdown 3 zu feiern, vergeben wir Crackdown völlig umsonst! Spielt es auf der Xbox One mit Abwärtskompatibilität."

Und hier geht es zu eurer Kopie von Crackdown, wir wünschen viel Spaß mit dem Spiel:

Crackdown 3 wird am 15. Februar 2018 für die Xbox One und den PC (Windows 10) veröffentlicht. Wir haben uns den Titel vorab angesehen und können euch schon jetzt berichten, was ihr von Crackdown 3 erwarten dürft:

