Microsoft - Phantom White Special Edition: Microsoft stellt neuen Xbox Wireless Controller vor

Microsoft hat am gestrigen Abend einen neuen Xbox Wireless Controller vorgestellt. Die neue Phantom White Special Edition ist dabei der Nachfolger von dem schwarzen Phantom Controller und besteht ebenfalls teilweise aus transparentem Material.

Die Griffoberfläche ist strukturiert und bietet damit einen verbesserten Komfort. Zudem habt ihr die Möglichkeit die Tastenbelegung individuell anzupassen und eure Lieblingsspiele durch die Bluetooth-Technologie auch auf PCs und Tablets mit Windows 10 zu spielen.

„Knöpfe, Trigger und weiß-graue Thumbsticks in Hochglanz-Optik ergänzen das Gesamtbild – gummierte Griffe geben Dir auch in hitzigen Sessions den perfekten Halt. Der Xbox Wireless Controller – Phantom White Special Edition ist für 69,99 Euro (74,00 Schweizer Franken) erhältlich und wird ab dem 2. April an teilnehmende Händler ausgeliefert,“ so Microsoft