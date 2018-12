Metroid Prime Trilogy - Händler listet Spielesammlung für Nintendo Switch

Erwartet uns etwa eine Neuauflage der Spielesammlung um Samus Aran? Ein schwedischer Händler listet seit Kurzem die Metroid Prime Trilogy für Nintendo Switch. Die Ankündigung könnte auf den Game Awards 2018 erfolgen.

Möglicherweise steht uns eine Neuauflage der Spielesammlung Metroid Prime Trilogy für Nintendo Switch ins Haus. Das geht zumindest aus einem neuen Eintrag des schwedischer Händler Inet hervor. Kündigt Nintendo die Sammlung auf den Game Awards 2018 an?

Samus Aran auf Nintendo Switch

Im Jahr 2009 veröffentlichten Nintendo und die Retro Studios die Spielesammlung Metroid Prime Trilogy für die Wii. Die ursprünglich noch für den Gamecube erschienenen ersten beiden Serienteile wurden für die Spielesammlung an die neuen Möglichkeiten der Nachfolgekonsole angepasst, bevor die Produktion nur ein Jahr später eingestellt wurde.

Der vierte Ableger Metroid Prime 4 befindet sich für Nintendo Switch in Entwicklung und soll Gerüchten zufolge auf den Game Awards 2018 vorgestellt werden.

Da bietet es sich natürlich an, die gefeierten Vorgänger ebenfalls für die aktuelle Hardware zu veröffentlichen. Obwohl Nintendo eine Umsetzung der Trilogie bislang nicht offiziell bestätigt hat, heizt der schwedische Händler Inet die Gerüchteküche erneut an. Dieser listet seit Kurzem eine Umsetzung der Metroid Prime Trilogy für Nintendo Switch, die angeblich am 15. Februar 2019 erscheinen soll.

Metroid Prime 4 Release-Zeitraum steht intern bereits fest

Angaben zu etwaigen Neuerungen oder Verbesserungen macht der Händler nicht, Nintendo und die Retro Studios haben den Leak bislang nicht kommentiert. Die Ankündigung könnte zusammen mit der Vorstellung des neuesten Ablegers bei den Game Awards 2018 erfolgen.