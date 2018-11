Metroid Prime 4 - Release-Zeitraum steht intern bereits fest

Metroid Prime 4 ist eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele für Nintendo Switch. Nach der E3 2017 wurde es allerdings ziemlich still um den Exklusivtitel. Laut dem Präsidenten von Nintendo of America steht der Release-Zeitraum intern bereits fest, nur verraten will man ihn aktuell noch nicht.

Auf der E3 2017 sorgte Nintendo mit einem kurzen, nichtssagenden Teaser zu Metroid Prime 4 für Freudenschreie unter den Fans. Doch mal abgesehen von dem Fakt, dass das Spiel für Nintendo Switch erscheint, ist bislang nichts zum neuesten Ableger bekannt.

In einem Interview äußerte sich Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime nun zum aktuellen Entwicklungsstand. Steht die offizielle Enthüllung unmittelbar bevor?

Metroid Prime 4 Offiziell mit Teaser angekündigt

Metroid Prime 4 macht gute Fortschritte

So verrät Fils-Aime, dass die Entwicklung von Metroid Prime 4 sehr gut voranschreitet. Auch auf den Release-Zeitraum habe man sich intern bereits geeinigt:

„Intern haben wir schon eine Vorstellung davon, wann Metroid Prime 4 erscheinen wird. Wir haben es noch nicht offiziell angekündigt, aber die Entwicklung macht gute Fortschritte.“

Anders, als viele andere Hersteller, kündigt Nintendo neue Spiele mit Bedacht an und dann meist kurz vor dem Termin, an dem sie für alle Spieler zugänglich gemacht werden, verrät Fils-Aime weiter.

„Normalerweise erscheint ein Spiel von uns sechs Monate oder maximal ein Jahr, nachdem wir es offiziell angekündigt haben. Manchmal sorgen allerdings auch strategische Gründe dafür, dass wir es als wichtig erachten, ein Spiel auch früher anzukündigen. Das haben wir vor Jahren mit Zelda getan.“

Bislang unbestätigten Gerüchten zufolge könnte Nintendo im Rahmen der diesjährigen The Game Awards am 7. Dezember Metroid Prime 4 offiziell ankündigen. Immerhin versprechen die Veranstalter das bislang größte Lineup an Neuankündigungen in der Historie des Events.