Metro Exodus - Verkauft sich im Epic Games Store besser als der Vorgänger auf Steam

Metro Exodus hat im Epic Games Store scheinbar einen soliden Start hingelegt. Im Vergleich zum Vorgänger konnten 2,5 Mal so viele Einheiten abgesetzt werden, der damals noch auf Steam veröffentlicht wurde.

Im Rahmen der „Game Developers Conference“ wurden erstmals Verkaufszahlen aus dem Epic Games Store bekannt gegeben. Dabei wurde auch enthüllt, wie sehr sich die Exklusivität auf Spiele wie Metro Exodus auswirkt.

Wie es scheint, konnte „Metro Exodus“ den Umstand sehr gut wegstecken. Bis zu einem nicht näher spezifizierten Zeitpunkts habe sich der Shooter 2,5 Mal so oft verkauft wie der Vorgänger Metro: Last Light im selben Zeitraum auf Steam. Epic Games ist deshalb der Ansicht, dass es „nur um das Spiel geht, nicht um den Store, in dem du es verkaufst“.

Guter Deal für Deep Silver?

Besonders interessant ist der Vergleich, weil „Metro Exodus“ lange Zeit auch auf Steam vorbestellt werden konnte. Selbst wenn man diese Frühkäufer ausnimmt, scheint sich die Exklusivität für Publisher Deep Silver also gelohnt zu haben. Allerdings ist natürlich unklar, ob Deep Silver mit einem ausschließlichen Verkauf auf Steam nicht sogar noch mehr Geld verdient hätte.

Hinzukommt, dass Deep Silver im Epic Games Store über einen höheren prozentualen Anteil verfügt. So erhält ein Entwickler dort stolze 88 Prozent des Gesamtumsatzes, während es bei Steam nur 70 Prozent sind, wobei sich dieser Anteil bei Erreich eines Marke von 50 Millionen US-Dollar auf 80 Prozent erhöhen kann.