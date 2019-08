Metro Exodus - Story-DLC The Two Colonels erscheint heute

Microsoft hat während der Inside Xbox-Ausgabe zur gamescom 2019 die erste Story-Erweiterung zu „Metro Exodus“ enthüllt und direkt den Startschuss gegeben. The Two Colonels erscheint bereits heute auf allen Plattformen.

Wer nicht genug von Metro Exodus bekommen kann, kann in der ersten Story-Erweiterung mehr über die Welt und ihre Bewohner erfahren. The Two Colonels, so der Name des DLCs, erscheint bereits heute auf allen Plattformen.

Metro Exodus Nachfolger befindet sich bereits in Entwicklung

Das erwartet euch in The Two Colonels

Die Geschichte des DLCs konfrontiert euch mit Colonel Khlebnikov, der unter der Erdoberfläche unter der ausgestorbenen Stadt Novosibirsk befindet. Er will sich einen Weg zu seinem Sohn Kirill erkämpfen, um den Neujahrstag mit ihm zu verbringen.

Doch irgendetwas seltsames geht mit den Menschen um Colonel Khlebnikov herum vor: Schleim frisst sich zunehmend durch die Tunnel, die Angriffe der Mutanten erreichen ihren Höhepunkt und die Reserven des wertvollen grünen Zeugs, dass die Menschen vor der Vergiftung durch die radioaktive Strahlung schützt, drohen zuneige zu gehen. Um das Überleben der Menschen in den Tunneln sicherstellen zu können, sollten die Verantwortlichen drastische Maßnahmen ergreifen.

Metro Exodus Inhalte der Story-Erweiterungen im Expansion Pass angekündigt

Ein Jahr nach den schicksalhaften Geschehnissen macht ihr euch in der Haut von Colonel Miller auf die Suche nach Antworten. Dann erwartet euch ein lineares, story-getriebenes Kapitel, in dem ihr auch mit der neuen Waffe in Form eines Flammenwerfers unterwegs seid.

The Two Colonels ist die erste von zwei großen Story-Erweiterungen zu „Metro Exodus“. Die zweite Episode namens Sam’s Story soll Anfang 2020 erscheinen. Beide DLCs sind Bestandteil des 24,99 Euro teuren Season Pass des Shooters.