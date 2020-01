Metro Exodus - Sam's Story: Release-Termin zum zweiten großen DLC versehentlich bekannt geworden

Publisher Deep Silver hat versehentlich auf der offiziellen Webseite den Release-Termin zu dem finalen „Metro Exodus“-DLC „Sam's Story“ bekannt gegeben.

Mitte Februar 2019 veröffentlichten 4A Games und Deep Silver mit Metro Exodus den insgesamt dritten Ableger der postapokalyptischen Ego-Shooter-Reihe rund um Protagonist Artjom. Zwar hat der Titel definitiv seine Ecken und Kanten, trotzdem schafften es die Entwickler in dem Endzeit-Shooter eine unglaublich dichte Atmosphäre aufzubauen. Wie gut uns „Metro Exodus“ letztendlich wirklich gefallen hat könnt ihr euch noch einmal in unserem umfangreichen Test nachlesen.

Metro Exodus Test - Warum S.T.A.L.K.E.R.-Fans den Endzeit-Shooter lieben werden

Im Sommer 2019 folgte der erste von zwei angekündigten großen Story-DLCs für das Spiel, die jeweils eine neue Geschichte erzählen. In „The Two Colonels“ schlüpft ihr in Rolle von Oberst Khlebnikow, der sich am Silversterabend unter der Oberfläche einen Weg zu seinem Sohn Kirill bahnt.

© Deep Silver/4A Games

Release-Termin bekannt geworden

Der zweite DLC hört auf den Namen „Sam's Story“ und hat bislang keinen offiziellen Release-Termin erhalten. Doch auf der offiziellen Webseite zu dem Spiel wurde versehentlich ein Bild hochgeladen, dass unter anderem das Datum beinhaltete und schon nach kurzer Zeit wieder entfernt wurde.

Demnach dürfen wir mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die finale Erweiterung tatsächlich am 11. Februar 2020 erscheint.