Metro Exodus - PC-Version erscheint ausschließlich über den Epic Games Store

Innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung haben Deep Silver und Epic Games ihre Partnerschaft bekannt gegeben und mitgeteilt, dass der kommende Survival-Shooter Metro Exodus am 15. Februar 2019 ausschließlich über den Epic Games Store erscheinen wird. Alle Spieler, die sich den Titel bereits bei Steam vorbestellt haben, erhalten natürlich trotzdem eine PC-Version von Metro Exodus.

Auf der Produktseite von Metro Exodus auf Steam ist der folgende Hinweis zu finden:

Wir sind der Meinung, dass die Entscheidung, das Spiel für Steam-Nutzer zu entfernen, ungerecht ist, insbesondere nach einer langen Vorverkaufsperiode. Wir möchten uns bei allen Steam-Kunden entschuldigen, die erwartet haben, dass das Spiel bis zum Release-Termin am 15. Februar auf Steam erworben werden kann. Wir wurden jedoch erst kürzlich über die Entscheidung informiert und hatten nur begrenzte Zeit, um alle davon in Kenntnis zu setzen."

Die Standard- und Gold-Edition von Metro Exodus kann ab sofort zu einem Preis von 59,99 Euro bzw. 84,99 Euro über den Epic Games Store vorbestellt werden.

Epic Games möchte mit dem eigenen Store vor allem der beliebten Spielevertriebsplattform Steam Konkurrenz machen, aber auch anderen Entwicklern bei dem Vertrieb von Spielen unter die Arme greifen. Dabei funktioniert der Store nach den folgenden Grundsätzen: 88 Prozent des Umsatzes erhalten die Entwickler, während 12 Prozent von Epic als Provision einbehalten werden. Zum Vergleich: Bei Steam erhalten Entwickler abhängig von der Umsatzhöhe zwischen 70 und 80 Prozent. Wird bei einem Spiel die Unreal Engine von Epic benutzt, entfällt zudem die entsprechende Lizenzgebühr.

“Metro Exodus ist unglaublich und verdientermaßen einer der sehnlichst erwarteten PC-Titel für 2019“, sagt Tim Sweeny, Gründer und CEO von Epic. „Wir gehen diese Partnerschaft mit Deep Silver ein, um Metro Exodus zu veröffentlichen, gestärkt mit der Marketingunterstützung von Epic und der Zusage eines Angebots über einen Revenue Split in Höhe von 88 Prozent, der Spieleherstellern weitere Investitionen in die Spielentwicklung ermöglicht und die Ökonomie unter Game-Stores für alle verbessert.“

“Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Epic, um die digitale PC-Fassung von Metro Exodus auf den Markt zu bringen“, sagt Dr. Klemens Kundratitz, CEO von Deep Silver. „Die großzügigen Umsatzbedingungen von Epic sind ein Game Changer, der es den Publishern erlaubt, mehr in die Herstellung von Inhalten zu investieren oder Einsparungen an die Spieler weiterzugeben. Durch die Zusammenarbeit mit Epic sind wir in der Lage, zum Vorteil unserer Metro-Fans mehr in die Zukunft von Metro und die laufende Partnerschaft mit dem Entwickler der Serie, 4A Games, zu investieren.“