Metro Exodus - Nachfolger befindet sich bereits in Entwicklung

Wie Publisher THQ Nordic in einer Investorenkonferenz verlauten ließ, arbeitet Entwickler 4A Games schon an einem Nachfolger zu „Metro Exodus“. Bereits im Mai bestätigte der ukrainische Entwickler, dass man an einem unangekündigten AAA-Titel arbeite.

