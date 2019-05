Metro Exodus - Inhalte der Story-Erweiterungen im Expansion Pass angekündigt

Das postapokalyptische Russland wird größer. Deep Silver und 4A Games haben die Inhalte für den Expansion Pass zu „Metro Exodus“ angekündigt. Darin erwarten euch zwei große Story-Erweiterungen.

Entwickler 4A Games wird den Endzeit-Shooter Metro Exodus mit zwei großen Story-Erweiterungen ausstatten, die komplett neue Handlungsstränge und Protagonisten bieten. Wir klären, was euch in den DLCs erwartet.

The Two Colonels

Die erste Erweiterung zu „Metro Exodus“ hört auf den Namen The Two Colonels und soll ab Sommer 2019 auf allen Plattformen verfügbar sein.

Die Erweiterung dreht sich um Colonel Khlebnikov, der sich unter der Erdoberfläche unter der ausgestorbenen Stadt Novosibirsk befindet und sich einen Weg zu seinem Sohn Kirill erkämpft, um mit ihm den Neujahrstag verbringen zu können.

Doch irgendetwas seltsames geht mit den Menschen um Colonel Khlebnikov herum vor: Schleim frisst sich zunehmend durch die Tunnel, die Angriffe der Mutanten erreichen ihren Höhepunkt und die Reserven des wertvollen grünen Zeugs, dass die Menschen vor der Vergiftung durch die radioaktive Strahlung schützt, drohen zuneige zu gehen. Um das Überleben der Menschen in den Tunneln sicherstellen zu können, sollten die Verantwortlichen drastische Maßnahmen ergreifen.

Die Geschichte handelt von den Ereignissen, die Khlebnikov in den letzten Tagen von Novosibirsk erlebt und wird ein Jahr später von Colonel Miller nachvollzogen. Spielerisch erwartet euch ein lineares, storygetriebenes Kapitel im Stile der „Metro“-Reihe, in dem ihr es mit der neuen Waffe – einem Flammenwerfer – mit zahlreichen Feinden aufnehmt.

Sam’s Story

Die zweite Erweiterung zu „Metro Exodus“ heißt Sam’s Story und soll Anfang 2020 erscheinen. In der Haut von US-Soldat Sam erkundet ihr ein brandneues Sandbox-Areal, das auf Vladivostok basiert.

Sam befand sich in der Moskauer US-Botschaft als die Bomben fielen und träumt davon, in sein Heimatland zurückzukehren und dort ein Wiedersehen mit seiner Familie zu feiern. Ob diese überhaupt noch am Leben ist, weiß der Soldat allerdings nicht.

Doch als Sam erfährt, dass Moskau nicht die einzige Stadt ist, die überlebt hat, keimt die Hoffnung in dem Amerikaner auf. Von der Aurora aus macht er sich auf die Suche nach einem Weg zurück nach Hause.

Auf seiner Reise durchquert er die Überreste des von Tsunamis verwüsteten Hafens von Vladivostok und stattet zerstörten Industrieanlagen sowie zerfallenen Wohnbezirken einen Besuch ab. Alle Kampftaktikten, die sich der US-Soldat im Laufe der Zeit angeeignet hat, sollen nötig sein, um zu überleben. Die Feinde, die euch in der Sandbox-Survival-Landschaft von Vladivostok erwarten, sollen deutlich trickreicher sein als alles was in „Metro Exodus“ sonst so kreucht und fleucht.

Beide Erweiterungen sind Bestandteil des 24,99 Euro teuren Expansion Pass von „Metro Exodus“. Ob die DLCs auch einzeln angeboten werden, ist derzeit noch unklar. Weitere Details möchten die Verantwortlichen kurz vor Release der Add-ons bekannt geben.