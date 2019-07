Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - Neue Mod bringt Keanu Reeves in das Stealth-Adventure

Wer nicht genug von Keanu Reeves in „Cyberpunk 2077“ bekommen kann und die PC-Version des Schleichspiels „Metal Gear Solid V“ besitzt, sollte dem Open-World-Spiel einen erneuten Besuch abstatten. Eine neue Mod bringt jetzt Keanus Charakter Johnny Silverhand ins Spiel.

Metal Gear Solid V und Protagonist Snake sind zweifelsohne cool, aber niemand ist cooler als Keanu Reeves, oder? Das dachte sich auch ein Modder, der den Schauspieler jetzt in das Open-World-Spiel integriert hat.

Keanu Reeves in Metal Gear Solid V

Spätestens seit der E3 2019 und dem neuen Trailer zu Cyberpunk 2077 ist Keanu Reeves in aller Munde. Dort mimt der Schauspieler den Rockstar Johnny Silverhand mit einem silbernen Roboterarm. Und welcher Charakter hat noch einen Roboterarm? Ganz genau: Protagonist Venom Snake in „Metal Gear Solid V“. Diese Parallele fiel dem Modder JinMarr offenbar auf, der den kanadischen Schauspieler jetzt in Kojimas Schleichspiel integriert hat.

John Wick oder Johnny Silverhand?

Zur Wahl steht euch in der PC-Fassung allerdings nicht nur Reeves Charakter aus „Cyberpunk 2077“, sondern wahlweise der griesgrämige Anzugträger John Wick. Das macht das ohnehin hochgelobte „Metal Gear Solid V“ doch gleich nochmal ein gutes Stück besser. Weitere Bilder und eine Anleitung, wie ihr die Mod installieren könnt, findet ihr direkt bei NexusMods.