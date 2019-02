Meisterdetektiv Pikachu - Zweiter Trailer enthüllt Auftritt von Mewtu

© Warner Bros / The Pokémon Company

Warner Bros hat einen zweiten Trailer zum kommenden Kinofilm Meisterdetektiv Pikachu veröffentlicht. Zum ersten Mal bekommen wir das legendäre Mewtu zu sehen.

Kappalores, Griffel, Relaxo, Machomei, Turtok, Krakeelo und viele weitere Pokémon feiern im neuesten Trailer zu Meisterdetektiv Pikachu ihren ersten Auftritt! Obendrein gibt es erstmals das legendäre Mewtu zu sehen, über dessen Rolle im Film bereits seit einem Jahr spekuliert wird.

Der neue Trailer gibt uns weitere Einblicke in die Story des kuriosen Kinofilms. So erfahren wir mehr dazu, wie Tim und Pikachu überhaupt zueinander fanden und welche Hürden sie im Laufe ihres Abenteuers überwinden müssen.

Mewtu scheint eine Schlüsselrolle einzunehmen, denn an dem Chaos ist es offenbar unmittelbar beteiligt. Was genau aber los ist, werden wir wohl erst zum Kinostart am 09. Mai 2019 erfahren.