Meisterdetektiv Pikachu - Zweiter Teil bereits in Arbeit

Meisterdetektiv Pikachu ist noch nicht einmal erschienen, da befindet sich wohl bereits ein zweiter Teil in Arbeit. Medienberichten zufolge wurde sogar bereits ein Autor für den Nachfolger gefunden.

Am 09. Mai wird Meisterdetektiv Pikachu in den deutschen Kinos seine Ermittlungen aufnehmen, doch das Abenteuer der Maus scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Wie The Hollywood Reporter berichtet, scheint ein zweiter Teil bereits beschlossene Sache zu sein.

Legendary, das Produktionsstudio hinter dem ersten Pokémon-Realfilm, hat für den zweiten Teil bereits einen Autor gefunden. Oren Uziel soll sich für das Script verantwortlich zeichnen.

Keine offizielle Bestätigung

Uziel ist bekannt für seine Arbeit an 22 Jump Street und The Cloverfield Paradox, war also an eingen hochkarätigen Produktionen beteiligt. Derzeit arbeitet er zudem am Sonic-Film, einem Supergirl-Ableger sowie an Men in Black International.

Anfragen an Uziel bezüglich des Detective Pikachu-Nachfolgers wurden nicht beantwortet.