Meisterdetektiv Pikachu - Neuer Ableger für Nintendo Switch angekündigt

Um ehrlich zu sein, klang das neue Spiel für uns so, als würde es sich lediglich um eine erweiterte Fassung des Originals mit abgewandelter Geschichte handeln. Was auch immer es sein mag, in den kommenden Monaten dürften wir mehr erfahren.

„Die Veröffentlichung des Films „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ hat die Fans dazu gebracht, mehr von diesem berühmten Pokémon-Ermittler zu wollen. Die Pokémon Company gab heute bekannt, dass Creatures Inc. plant, einen neuen Teil in der Meisterdetektiv Pikachu-Videospielserie zu erstellen, diesmal für Nintendo Switch. Das ursprüngliche Meisterdetektiv Pikachu-Spiel für den Nintendo 3DS endete mit einem Cliffhanger, und dieses bevorstehende Spiel wird den Abschluss dieser Geschichte bilden.“

The Last of Us 2 - Gerücht: Neues Video mit Release-Termin wird im Rahmen einer neuen State of Play gezeigt