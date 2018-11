Meisterdetektiv Pikachu - Deutsche Version übernimmt jetzt das originale ''Pika Pika''

Warner Bros. hat eine neue Version des deutschsprachigen Trailers zu Detective Pikachu veröffentlicht. Darin wurde eine kuriose Eigenheit der deutschen Version abgeschafft, sodass das „Pika Pika“ jetzt dem Original entspricht.

In sämtlichen verschiedensprachigen Versionen des offiziellen Trailers zum Kinofilm Detective Pikachu hören wir an einer Stelle die Stimme von Ikue Otani, die originale Synchronsprecherin sämtlicher Pikachu. Nicht so in Deutschland: Hier entschloss man sich dazu, dass das berühmte „Pika Pika“ von derselben Person gesprochen werden muss, die auch den Detective selbst verkörpert.

Wie kurios sich das Ganze anhörte, könnt ihr euch hier noch einmal anschauen. Glücklicherweise wurde dies nämlich bereits abgeändert: Warner Bros. hat eine neue Version des Trailers veröffentlicht, in der diesmal die Originalstimme übernommen wird.

Alter Trailer wird abgestellt

Zwar wurde damit auch der alte Trailer auf „Nicht gelistet“ gestellt, sodass die bereits erzielten 700.000 Aufrufe regelrecht im Nirvana verschwinden, aber immerhin dürften diverse aufgebrachte Fans jetzt mehr als glücklich sein.

Hier ist übrigens für euch der englische Trailer zum Kinofilm, der im Mai 2019 erscheint: