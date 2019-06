Meisterdetektiv Pikachu - Designer verrät Arkanis ursprüngliche Rolle im Film

Die Pokémon-Realverfilmung „Meisterdetektiv Pikachu" hat viel, was einen Besuch im Kino lohnenswert macht. Ryan Reynolds als Stimme des putzigen, mausartigen Monsters ist nur einer der zahlreichen Gründe, sich das Werk einmal anzusehen. Wie jetzt bekannt wurde, hätten Fans von Pokémon des Typs Feuer ebenfalls auf ihre Kosten kommen können, sollte Arkani doch ursprünglich eine deutlich größere Rolle im Film einnehmen.

Für Fans der knuddeligen Taschenmonster ist 2019 ein ziemlich gutes Jahr. Nicht nur, dass im vierten Quartal die neuen Versionen der Hauptspielreihe erscheinen, „Pokémon Schwert und Schild", mit „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" kam im Mai zusätzlich eine Realverfilmung in die Kinos. Von dem Feuerpokémon Arkani gab es in diesem cineastischen Ausflug jedoch herzlich wenig zu sehen.

Als Fans auf Twitter begonnen haben, für das feurige Monster Entwürfe zu posten, gab es nun eine kleine Überraschung. Einer der Designer des Films, RJ Palmer, meldete sich zu Wort und enthüllte, dass Arkani in der Geschichte ursprünglich eine deutlich größere Rolle innehatte.

Laut seinem Tweet handelte es sich bei dem Pokémon, welches schon seit der ersten Generation existiert, um einen der originalen Hauptcharaktere der Handlung. Das hundeähnliche Wesen wäre demnach das persönliche Pokémon von Protagonisten Tim (Justice Smith) gewesen und hätte ihm tatkräftig bei der Aufklärung des Falls geholfen.

Wirklich überraschend kommt diese Aussage natürlich nicht, schließlich haben wir in der Spielreihe und der Animeserie immer wieder gesehen, dass Arkani und Fukano eng mit der Arbeit von Polizisten und Verbrechenskämpfern jeglicher Art verbunden sind. Da Tim in dem Streifen selbst zum Detektiv wird, ergibt ihre Zusammenarbeit durchaus Sinn.

„Diese Konzeptzeichnungen sind aus einer sehr frühen Phase meiner Arbeit für den Film. Es sollte Tims Pokémon sein, also habe ich es mit ausgestreckter Zunge entworfen, etwas, was meine bekloppte Katze gerne macht. Was gibt es daran nicht zu lieben? Es ist ein pferdegroßer Mix aus Hund und Liger!"