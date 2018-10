Medievil - Wird ein vollständiges Remake, Trailer in Kürze

Der Spiele-Klassiker MediEvil kehrt auf der PlayStation 4 zurück. Sony hat nun verraten, dass es sich um ein vollständiges Remake handelt. Ein neuer Trailer wird bereits in Kürze erscheinen.

Das Action-Adventure MediEvil rund um den schrulligen Skelett-Protagonisten Sir Daniel Fortesque gilt als echter Klassiker. Bereits Ende 2017 kündigte Sony eine Neuauflage des Meisterwerks an, doch seither wurde es ziemlich still um das Spiel. Bis jetzt.

MediEvil wird ein vollständiges Remake

Nun meldete sich Shawn Layden, der Chef der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, im PlayStation Blogcast zu Wort. Demnach erwartet euch nicht einfach nur ein Remaster des Genreklassikers aus dem Jahr 1998, sondern sogar ein vollständiges Remake.

"Meiner Meinung nach gibt es einige Worte, die vielleicht ähnlich klingen, aber verschiedene Dinge bedeuten – wie Remake und Remaster. Das hier ist ein Remake. Wir haben das originale Spieldesign, viele Key-Arts und einige andere Attribute des Spieldesigns herangezogen. Wir arbeiten mit einem Entwickler namens Other Ocean Interactive zusammen. Diese gestalten MediEvil und das Design komplett neu – das originale MediEvil, das für die PlayStation erschien.“

An der Entwicklung seien einige Entwickler des Originals beteiligt, heißt es weiter. So bliebe gewährleistet, dass der Titel intakt bleibt und der ursprünglichen Vision der Entwickler entspricht.

Auch einen neuen Trailer kündigte Layden an, dieser wird an Halloween – also am 31. Oktober – erscheinen.