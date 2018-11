Medievil - Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Pünktlich zu Halloween hat Sony einen ersten Gameplay-Trailer zu MediEvil veröffentlicht. Der PS1-Klassiker wird 2019 als Remake erscheinen. Das Video vergleicht das Gameplay des Originals mit der Neuauflage.

Other Ocean Interactive und Sony Interactive Entertainment haben endlich den ersten Gameplay-Trailer zu MediEvil veröffentlicht. Der Klassiker um den schrulligen Sir Daniel Fortesque wird im kommenden Jahr exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen.

MediEvil Remake erscheint 2019

Bei der Neuauflage von MediEvil handelt es sich um ein vollständiges Remake. Anders als bei einem Remaster wird das Spiel also von Grund auf neu entwickelt. Dabei wollen die Entwickler allerdings sicherstellen, dass der Charme und schräge Humor des Originals erhalten bleiben.

Wie das der Neuauflage gelingt, zeigt der neue Gameplay-Trailer, der immer wieder Passagen der Vorlage mit dem Remake vergleicht.

MediEvil soll Fans des Klassikers aus dem Jahr 1998, wie auch neue Spieler gleichermaßen ansprechen:

„Egal ob ihr das Original kennt oder noch nie von MediEvil gehört habt: Wir sind uns sicher, dass euch das Schwertschwingen, die raffinierten Rätsel und die umwerfenden Umgebungen gefallen werden.“

In MediEvil schlüpft ihr in die Haut des Skelett-Ritters Sir Dan. Als sein Erzfeind, der böse Zauberer Lord Zarok, ihn nach über 100 Jahren aus Versehen wiederbelebt, erhält er die Chance, seinen Namen reinzuwaschen. Lord Zarok schickt sich an, das Königreich Gallowmere zu erobern. Natürlich liegt es an euch dies zu verhindern.

Erscheinen wird das Spiel im Laufe des Jahres 2019. Weitere Details zum Action-Adventure sollen in den kommenden Monaten enthüllt werden.