MediaMarkt - Xbox One S 1 TB All Digital Edition + FIFA 20 für nur 179 kaufen!

Derzeit erhaltet ihr im Onlineshop von MediaMarkt die Xbox One S All Digital Edition 1 TB zu einem besonders günstigen Preis.

Aktuell bietet der Händler MediaMarkt in seinem Onlineshop die Microsoft-Konsole Xbox One S in der All Digital Edition mit einem Terabyte zu einem günstigen Preis an.

Xbox One S für wenig Geld!

Bei dem Onlinehändler könnt ihr euch die Xbox One S in der All Digital Edition samt der Fußballsimulation „FIFA 20“ für nur 179 Euro sichern.

Die All Digital Edition der Xbox One S kommt ganz ohne Laufwerk daher, sämtliche Spiele ladet ihr auf eure Konsole herunter und könnt loslegen, sodald diese spielbereit sind.

Dieses Bundle enthält digitale Vollversionen der Spiele Sea of Thieves, Forza Horizon 3 und Minecraft. Inklusive Probemitgliedschaft für einen Monat Xbox Live Gold.

Inhalt:

Xbox One S - All Digital Edition 1TB (Konsole ohne optisches Laufwerk) inkl. Netzteil & HDMI-Kabel (4K-fähig) und Xbox Wireless Controller

Sea of Thieves (digitale Vollversion)

Forza Horizon 3 (digitale Vollversion)

Minecraft (digitale Vollversion)

1 Monat Xbox Live Gold (Probemitgliedschaft)

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.