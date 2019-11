MediaMarkt - Warm-up zum großen Red Friday mit Smartphone-Angebot

MediaMarkt bereitet sich mit den Warm-up-Angeboten auf den bevorstehenden Red Friday vor und bietet schon jetzt erste lohnende Schnäppchen zum Kauf an.

Sämtliche Händler bereiten sich derzeit auf den bevorstehenden Black Friday vor. Am kommenden Freitag, den 29. November 2019 ist es dann soweit und zahlreiche Produkte in den verschiedenen Onlineshops und Stores können teilweise zu deutlich reduzierten Preisen erworben werden. Doch schon jetzt bieten Amazon, Otto, Saturn und MediaMarkt täglich neue Schnäppchen, die euch bares Geld sparen lassen.

Bei MediaMarkt nennt sich der Countdown auf den Red Friday, wie er von dem Onlinehändler genannt wird, „Warm-up“ vor dem großen Sturm. Kunden können sich also langsam warm machen, ehe am Red Friday die Preise weiter nach unten purzeln werden.

Doch bis es schließlich so weit ist, startet fünf Tage lang in Folge ab 20 Uhr ein neues Warm-up-Angebot. Am heutigen Dienstag wird das nächste „Hammer-Angebot“ in der Kategorie Smartphones gelüftet. Dieses Angebot gilt allerdings lediglich so lange der Vorrat reicht. Ihr solltet euch also nicht allzu viel Zeit lassen.

© MediaMarkt/PlayCentral-Bildmontage

