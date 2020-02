MediaMarkt - Vorbesteller-Goodies: Diese Boni erhaltet ihr bei kommenden Blockbustern

Falls ihr in diesem Jahr keine Gaming-Granaten verpassen möchtet, dann solltet ihr euch jetzt einen Überblick über die kommenden Blockbuster verschaffen und die Vorbestellerboni im Hinterkopf behalten.

Viele Spiele in 2020 wurden nach hinten verschoben. Doch das ändert nichts an den Tatsachen, dass wir sie schnellstmöglich am Release-Tag zu Hause haben möchten. Bei MediaMarkt gibt es ein paar Garantien, dass die Games pünktlich ankommen und obendrauf gibt es noch ein paar Vorbestellerboni.

Wenn ihr die Spiele also schon jetzt kauft, erhaltet ihr hier drei ausschlaggebende Argumente:

Gratis-Lieferung am Erscheinungstag (bis USK 16) Preisgarantie bei Vorbestellung Vorbesteller-Bonus

Deshalb haben wir euch eine Übersicht der aktuellen Spiele erstellt, die euch solch einen Vorbesteller-Bonus bieten und die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Resident Evil 3 inklusive Bonus-Items!*

Das Remake von Resident Evil 3 bietet ein paar Bonus-Items. Im Detail handelt es sich um ein Klassisches Jill Kostüm und die Originale Carlos Frisur. Es sind also kosmetische Goodies, die an vergangene Tage erinnern.

Marvel's Iron Man VR (PS4) inklusive digitale Bonusinhalte!*

Wenn ihr Iron Man für die PS4 vorbestellt, erhaltet ihr ein exklusives PS4-Design im Marvel's Iron Man-Look und vier Benutzerdecor-Rüstungen, also vier Rüstungsabwandlungen von Iron Man.

Final Fantasy VII Remake inklusive Beschwörungsmateria!*

Beim Vorabkauf von Final Fantasy 7 Remake gibt es eine besondere Materia, die ihr im Spiel verwenden könnt. Es handelt sich um das Chocobo-Küken, es ist also eine Beschwörungsmateria.

Nioh 2 (PS4) inklusive digitale Zusatzinhalte!*

Wenn ihr Nioh 2 jetzt kauft, gibt es die Ingame-Items Demon Horde Armour Set und Sudama Netsuke Charm sowie ein PS4-Theme und einen PSN-Avatar obendrauf, ebenfalls für die PlayStation 4.

DOOM Eternal inklusive DOOM 64 und mehr!*

DOOM-Fans kommen mit DOOM Eternal im Vorfeld auf ihre Kosten. Wenn ihr es jetzt kauft, gibt es den digitalen Spieledownload DOOM 64 mit auf den Weg. Zudem wartet das Rip-And-Tear-Pack mit einem Doot Revenant-Skin, dem Retro-Shotgun-Waffenskin und dem Kultisten-Basis-Master-Level.

Marvel's Avengers mit Beta-Zugang!*

Beim Vorabkauf von Marvel's Avengers gibt es einen exklusiven Beta-Zugang. Ihr könnt das Spiel also schon vor dem eigentlichen Release anspielen.

The Last of Us 2 mit Vorbestellerboni!*

Der heiß erwartete Postapokalypsen-Titel The Last of Us 2 von Naughty Dog wartet ebenfalls mit einigen Boni im Vorfeld auf. Wenn ihr das Spiel vorab kauft, gibt es digitale Goodies wie Munitionskapazität-Verbesserung und Fertigungs-Trainingsbuch.

Cyberpunk 2077 - Day 1 Edition mit Boni!*

Die Day-1-Edition von Cyberpunk 2077 enthällt eine Karte von Night City, Postkarten aus Night City, ein Weltkompendium, Aufkleber und natürlich die Hülle mit den Spielediscs.

