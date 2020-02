MediaMarkt - Der neue Prospekt ist da: Angebote in Fitness, Food & Lifestyle

MediaMarkt hat seinen neuen Prospekt veröffentlicht und lädt mit zahlreichen lohnenswerten Angeboten zum Shoppen ein. Dieses Mal steht vor allem Fitness und Freizeit im Fokus, weshalb entsprechende Produkte wie zum Beispiel Smartwatches von Garmin und Fitbit angeboten werden. Mit verschiedenen In-ear Kopfhörern von JBL, Huawei, Beats und Co gibt es zudem ordentlich was auf die Ohren!

Sons of the Forest - Was erwartet uns in dem The Forest-Nachfolger?