MediaMarkt - Der neue Prospekt: 3 Switch-Spiele für 111 Euro!

Der neue MediaMarkt-Prospekt ist da und hält neue grandiose Angebot bereit! Insbesondere Nintendo Switch-Spieler kommen in dem aktuellen Aktionsblatt voll auf ihre Kosten!

MediaMarkt hat seinen neuen Prospekt veröffentlicht und lädt mit zahlreichen lohnenswerten Angeboten zum Shoppen ein. Neben vielerlei Reduzierungen auf Fernseher, Handys, Bildschirme und Co winkt ein besonders rentables Schnäppchen für Besitzer der Nintendo Switch!

3 Switch-Spiele zum Schnäppchenpreis

Denn das Highlight des aktuellen Aktionsblatts ist wohl der Switch-Deal, bei dem ihr euch drei Aktionsspiele für nur 111 Euro gönnen könnt. Für die eher preisintensiven Nintendo-Games ist dieses Angebot wirklich unschlagbar. Wählt dafür einfach drei Wunschtitel aus der Aktionsseite aus, legt sie in euren Warenkorb und spart eine Menge Geld:

Dabei bietet euch MediaMarkt die Auswahl aus dutzenden von Titeln, bei denen definitiv jeder auf seine Kosten kommen sollte. Sogar „Pokémon Schwert und Schild“, „Mario Kart 8 Deluxe“, „Minecraft“ und „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ sind mit von der Partie. Schlagt also zu, bevor die Aktion gemeinsam mit den Prospekt-Angeboten am 19. Januar endet!

3 für 10-Aktion

Einen ähnlichen Deal gibt es übrigens aktuell ebenso für Filme. Hier könnt ihr euch drei Titel für günstige 10 Euro sichern:

Hier geht's zur 3 für 10 Euro-Aktion!*

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.