MediaMarkt - Lucky Deals: Fernseher kaufen und bis zu 1.000-Euro-Coupon erhalten

Wenn ihr auf der Suche nach günstigen Fernsehern und Soundbars seid, hat MediaMarkt eine besondere Sparaktion vorbereitet, bei der alle Käufer auf ausgewählte Artikel Coupons erhalten. Der größte Coupon bietet ganze 1.000 Euro. So könnt ihr richtig sparen!

Aktuell gibt es bei MediaMarkt eine Aktion, die euch Geschenk-Coupons einbringt. Der wertvollste Coupon hat einen Wert von 1.000 Euro. Doch es gibt auch kleinere Coupons, die jweils an den Kaufpreis des TV-Gerätes angepasst sind.

Wenn ihr im Angebotszeitraum ein TV-Gerät oder eine Soundbar von LG erwerbt, gibt es je nach Produkt also unterschiedliche Coupons.

Direkt zur Lucky Deals Aktion!*

Wir haben euch wie immer die besten Angebote herausgesucht, bei denen ihr fleißig sparen könnt. Die besten OLED-Fernseher gibt es hier:

Und die besten LCD-Fernseher von LG könnt ihr hier einsehen:

Wichtig: MediaMarkt gibt an, dass das Angebot nur noch bis zum 17. November 2019 gilt. Zudem könnt ihr diese Aktion nicht mit anderen temporären Angeboten kombinieren. Die Coupon-Card wird direkt im Markt ausgegeben und sie ist bis zum 31. März 2021 in MediaMarkt-Filialen oder auf der Online-Seite einlösbar. Bei Online-Käufen wird der Coupon-Code ab dem 03. Märze 2019 per E-Mail verschickt.

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.