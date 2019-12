MediaMarkt - Der Last Minute-Prospekt: Zahlreiche Konsolen und Spiele-Schnäppchen!

Seit gestern versorgt uns MediaMarkt mit neuen Angeboten im aktuellen Prospekt. Mit dabei sind zahlreiche Schnäppchen für Gamer, TV-Verrückte und allgemeine Technik-Liebhaber.

MediaMarkt trumpft auch in dieser Woche mit zahlreichen Rabatten im neuen Prospekt auf. Wer also noch Weihnachtsgeschenke sucht oder sich selbst eine Freude bereiten will, kann sich durch die neuen Angebote wühlen, die bis zum 22. Dezember 2019 gültig sind!

Die Highlights im neuen MediaMarkt-Prospekt

Für Faule oder Vielbeschäftigte haben wir jedoch bereits einige Deals herausgesucht, die aus der Vielfalt durchaus herausstechen und sich definitiv lohnen:

Nintendo Switch für 299,99 Euro

Playstation 4 Pro + Fallout 76 für 299,99 Euro

Xbox One X 1TB + Jedi: Fallen Order für 299,99 Euro

HYPERX Cloud II Gaming Headset für 55 Euro

PANASONIC LED TV inkl. 100-Euro-Coupon für 799 Euro

Zahlreiche reduzierte Games

