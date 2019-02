MediaMarkt - Kauft eine Xbox-Konsole oder einen PS4-Controller und erhaltet Fallout 76 kostenlos dazu

Ab sofort erhaltet ihr bei MediaMarkt beim Kauf eines PS4-Controllers oder einer Xbox One den Online-Titel Fallout 76 kostenlos dazu.

Derzeit könnt ihr euch im Onlineshop von MediaMarkt den Online-Titel Fallout 76 völlig kostenlos beim Kauf eines PS4-Controllers, einer Xbox-Konsole oder eines Xbox-Controllers sichern.

Dabei habt ihr die Auswahl zwischen verschiedenen PS4-Controllern im Sortiment von MediaMarkt. Dazu erhaltet ihr kostenlos Fallout 76 für die PlayStation 4. Bei der Xbox-Aktion habt ihr die Wahl zwischen einer Xbox One S und einer Xbox One X jeweils in unterschiedlichen Bundles mit entsprechendem Zubehör. Dazu erhaltet ihr kostenlos Fallout 76 für die Xbox One.

Und so geht's:

Wähle eine Xbox-Konsole sowie das Spiel XBO Fallout 76 aus und lege beides zusammen in den Warenkorb. Der Preis wird automatisch im Warenkorb angepasst.

Hier geht es zur Xbox-Aktion!

Wähle einen PS4-Controller sowie das Spiel PS4 Fallout 76 aus und lege beides zusammen in den Warenkorb. Der Preis wird automatisch im Warenkorb angepasst.

Hier geht es zur PS4-Aktion!

Die Aktion gilbt ab sofort und ist bis zum 24. Februar 2019 um 23:59 gültig.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.