MediaMarkt - Club-Tage: Bis zu 15 Prozent Rabatt auf alles!

So lauten die Gutschein-Codes, die ihr entweder im Laden oder online im Warenkorb einlösen könnt:

Eine Mitgliedschaft im MediaMarkt Club ist übrigens vollkommen kostenlos und kommt mit einer Vielzahl an Vorteilen daher. Dazu gehört eine kostenlose Lieferung, verlängertes Umtauschrecht, alle Quittungen an einem Ort, zusätzliche Geschenke und tägliche Gewinnspiele.

Als Mitglied des exklusiven MediaMarkt Clubs könnt ihr pauschal 15 Prozent in den verschiedenen Kategorien des Technik-Anbieters sparen. Da bleiben absolut keine Wünsche offen, zumal sich die Gutscheine flexibel anwenden lassen.

Club-Mitglieder, ihr seid am Wochenende zum Sparen eingeladen: Bei MediaMarkt könnt ihr euch für kurze Zeit die besten Schnäppchen des Jahres zum unglaublich günstigen Preis sichern.

Nur für kurze Zeit sichern sich Mitglieder des MediaMarkt Clubs unglaubliche Angebote zum kleinen Preis. Bis zu 15 Prozent Pauschal-Rabatt erhaltet ihr auf alles, was euer großes Technik-Herz begehrt.

