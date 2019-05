MediaMarkt - 3 Spiele für nur 49 Euro: Limitiertes Games-Schnäppchen!

Bei MediaMarkt sichert ihr euch aktuell ganze 3 Spiele zum Spitzenpreis von nur 49 Euro. Mit dabei sind Kracher für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Euer Spieleregal hat noch Platz? Dann könnt ihr es mit der aktuellen MediaMarkt-Aktion noch weiter auffüllen, denn für kurze Zeit gibt es 3 Spiele zum Schnäppchenpreis von gerade einmal 49 Euro!

Mit dabei ist eine riesige Auswahl an Spielen für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Alles, was ihr machen müsst, ist euch für drei Titel zu entscheiden – und schon wird der Preis automatisch auf 49 Euro angepasst.

Ihr könnt es euch ja bereits ausrechnen: Jedes Spiel wird euch durchschnittlich 16,33 Euro kosten. Bei Titeln wie „Darksiders 3“, die im Preisvergleich mindestens 30 Euro kosten, wird der besondere Rabatt deutlich!

Das Angebot gilt nur noch bis zum 26. Mai 2019 und solange der Vorrat reicht. Einige Games sind bereits ausverkauft!

