MediaMarkt - 100 Euro Lieferando Coupon beim Sparen in unserem Deals-Liveticker

5. Oktober 2019: Unwiderstehlich sparen und 100-Euro-Coupon erhalten!

MediaMarkt hat derzeit eine ziemlich spezielles Angebot, bei dem ihr auf einen ohnehin schon reduzierten Fernseher noch obendrauf einen 100-Euro-Coupon erhaltet für Lieferando.

Im Angebot befindet sich der Fernseher Toshiba 55 Zoll UHD TV mit 4K (Smart TV), der anstelle von 899 Euro nur 479 Euro kostet. Wenn ihr euch für den Kauf dieses besonders günstigen Fernsehers entscheidet, gibt es aber noch ein Extra obendrauf. Und zwar erhaltet ihr ein 100-Euro-Coupon für Lieferando.de.

Günstigen Fernseher kaufen und Coupon erhalten!*

Und so geht's:

Thoshiba 55 Zoll bis zum 30. November 2019 kaufen (Modellnummer 55U6863DAZ TV). Frühestens 21 Tage nach dem Kauf das Teilnahmeformular unter toshiba-tv-promotion.de ausfüllen und den Kauf verifizieren. Ihr erhaltet einen Code im Wert von 100 Euro für Lieferando.de. Diesen Gutschein könnt ihr so lange nutzen, bis er aufgebraucht ist. Beachten: Gültig ist der Gutschein bis zum 30. September 2020.

24. September 2019: P4-Kracher zu Mega-Preisen

Nur für kurze Zeit könnt ihr im Onlineshop von MediaMarkt verschiedene PS4-Konsolen und Bundles zu deutlich reduzierten Preisen erwerben.

Hier geht es direkt zum Angebot*

Einige der Konsolen und Bundles sind online bereits nicht mehr verfügbar, da diese Aktion nur noch bis Donnerstag, den 26. September 2019 um 23:59 Uhr läuft.

© Sony Computer Entertainment

24. September 2019: Wahnsinns-Schnell-Verkauf

Nur noch bis zum 29. September um 20 Uhr könnt ihr im Onlineshop von MediaMarkt Restposten und Einzelstücke deutlich günstiger erwerben. Aber Achtung, einige der Artikel sind bereits restlos ausverkauft.

Direkt zum Angebot auf MediaMarkt*

Außerdem gibt es einen Sofortrabatt in Höhe von 100 Euro auf ausgewählte Notebooks ab 599 Euro. Dadurch kostestet beispielshalber das Microsoft Surface Book 2 nur 1.299 Euro.

Diese Notebooks könnt ihr derzeit unter anderem durch einen Sofortrabatt günstiger erwerben:

Microsoft Surface Book 2

Microsoft Surface Pro 6

Lenovo IdeaPad S340

HP 17-ca1320ng

AcerAspire 5

Lenovo Legion Y530

Lenovo IdeaPad L340

Sofortrabatte auf Notebooks*

© MediaMarkt / PlayCentral-Bildmontage

Wir bieten auf PlayCentral regelmäßig einen Überblick der aktuellen Angebote bei Saturn, MediaMarkt, Otto, Amazon und weiteren Onlinehändlern und verraten wo ihr wirklich Geld sparen könnt. Mit unserem Deals-Liveticker verliert ihr im Schnäppchen-Dschungel nicht die Orientierung und gebt möglicherweise zu viel Geld aus. Wenn ihr wirklich keinen Deals verpassen wollt, dann behaltet diesen Ticker jederzeit im Blick!

