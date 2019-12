Matrix - Vierter Teil mit Keanu Reeves kommt 2021 zeitgleich mit John Wick 4

Jetzt ist es offiziell: Warner Bros. hat für „Matrix 4“ einen Kinostarttermin im Mai 2021 gefunden. Doch dem Release-Termin muss sich Keanu Reeves mit niemand anderes als seinem alten Ego John Wick teilen, der zeitgleich in die Kinos kommt.

Die kultige Science-Fiction-Reihe Matrix erhält bekannterweise eine Fortsetzung mit Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity. Nun steht auch fest, wann: Matrix 4 kommt am 21. Mai 2021 in die Kinos.

Doch der gewählte Release-Termin mutet ein wenig seltsam an, denn in den US-Kinos bekommen die Zuschauer den beliebten Actionheld Keanu Reeves gleich im Doppelpack zu sehen: „Matrix 4“ kommt ausgerechnet am gleichen Tag wie „John Wick: Chapter 4“ in die US-Kinos.

Wiedersehen mit Neo, Trinity & Niobe

Wie „Matrix 4“ die Geschichte weiterspannen wird, ist noch streng geheim. Fans dürfen sich auf weitere Rückkehrer freuen. Neben Neo und Trinity spielt erneut Jada Pinkett Smith („Gotham“) als Niobe aus „Matrix Reloaded“ und „Matrix Revolutions“ wieder mit.

Zu den Neuzugängen zählen Neil Patrick Harris und Yahya Abdul-Mateen II, über deren Rollen wird aber noch nichts verraten. Gerüchten nach soll Abdul-Mateen die jüngere Ausgabe des einst von Laurence Fishburne dargestellten Morpheus verkörpern. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Regie führt erneut Lana Wachowski, die gemeinsam mit ihrer Schwester Lily schon den ersten „Matrix“-Film inszenierte, gefolgt von „Matrix Reloaded“ und „Matrix Revolutions“.