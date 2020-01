Matrix - Teil 4: Deutscher Schauspieler ergattert Rolle neben Keanu Reeves

Auch ein deutscher Schauspieler darf in „Matrix 4“ mitspielen. Max Riemelt gehörte bereits zum Cast der Serie „Sense8“, die ebenfalls von den Wachowskis stammt. Nun ist er neben Keanu Reeves im Science-Fiction-Sequel der Kultreihe dabei.

Die kultige Science-Fiction-Reihe wird nächstes Jahr mit Matrix 4 fortgesetzt. Neben einem Wiedersehen mit Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity, konnte nun auch ein deutscher Schauspieler eine Rolle ergattern.

Die Rede ist von Max Riemelt („Die Welle“), der zuvor schon für die Wachowskis in der Netflix-Serie „Sense8“ zu sehen war. Welche Rolle der vielfach ausgezeichnete Berliner Schauspieler in „Matrix 4“ übernehmen wird, ist noch geheim. Er selbst hat seine Besetzung via Twitter bestätigt:

Besetzung zu Matrix 4 mit Keanu Reeves wächst weiter

Zur weiteren Besetzung gehört ebenso Jada Pinkett Smith, bekannt als Niobe aus den beiden Vorgängerfilmen „Matrix Reloaded“ und „Matrix Revolutions“. Neu im Franchise dabei sind Neil Patrick Harris („How I Met Your Mother“), Yahya Abdul-Mateen II („Watchmen“), Jessica Henwick („Iron Fist“), Jonathan Groff („Mindhunter“) und Toby Onwumere („Sense8“), über deren Rollen aber noch nichts verraten wird.

Regie führt erneut Lana Wachowski, die gemeinsam mit ihrer Schwester Lilly schon die ersten erfolgreichen „Matrix“-Filme drehte. Die Dreharbeiten beginnen schon in wenigen Wochen in Chicago, USA. Inzwischen steht auch ein Starttermin fest: „Matrix 4“ kommt am 21. Mai 2021 in die Kinos.

