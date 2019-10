Matrix - Jada Pinkett Smith kehrt als Niobe in Matrix 4 mit Keanu Reeves zurück

In „Matrix 4“ gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity, auch Jada Pinkett Smith als Niobe soll zurückkehren. Welche Rolle Neuzugang Neil Patrick Harris übernehmen wird, ist noch streng geheim.

Erst vor wenigen Wochen wurde mit Matrix 4 offiziell eine Fortsetzung der beliebten Science-Fiction-Reihe bestätigt. Inzwischen läuft die Suche nach einer Besetzung und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein neuer Name genannt wird. Jedoch stand von Anfang an fest: Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity dürfen im neuen „Matrix“-Film nicht fehlen.

Matrix Drehbuch fertig: Keanu Reeves hat Drehbuch zu Matrix 4 bereits gelesen

Nun kündigt sich eine weitere Rückkehrerin an: Jada Pinkett Smith („Gotham“) als Niobe aus „Matrix Reloaded“ und „Matrix Revolutions“ soll im Sequel ebenfalls wieder mitspielen. Ihre Figur als Widerstandskämpferin und Kaptain der Logos aus Zion spielte in den dazugehörigen Videospielen „Enter the Matrix“ und das MMORPG „Matrix Online“ ebenfalls eine wichtige Rolle.

Zu den Neuzugängen gehört ebenso Neil Patrick Harris, der neben dem erst kürzlich bestätigten Schauspieler Yahya Abdul-Mateen II ebenso in „Matrix 4“ dabei sein wird. Welche Rolle für den aus der Sitcom „How I Met Your Mother“ bekannten Schauspieler vorgesehen ist, wird noch nicht verraten. Dafür wird Abdul-Mateen II schon jetzt gerüchteweise als jüngere Ausgabe des einst von Laurence Fishburne dargestellten Morpheus gehandelt. Bestätigt ist dies aber noch nicht.

Matrix Besetzung zu Matrix 4 mit Keanu Reeves wächst: Aquaman-Star Abdul-Mateen II dabei

Matrix 4 erscheint nicht vor 2021

Matrix 4 dreht die Regisseurin und Drehbuchautorin Lana Wachowski, die gemeinsam mit ihrer Schwester Lily vor rund 20 Jahren den ersten „Matrix“-Film in Szene setzte. Der mehrfach Oscar-prämierte Kultfilm erhielt vier Jahre später mit „Matrix Reloaded“ und „Matrix Revolutions“ gleich zwei Fortsetzungen von den Wachowskis. Hinzu kommen diverse Games, Anime und einiges mehr.

Der vierte Teil der „Matrix“-Reihe wird voraussichtlich Anfang 2020 gedreht und dürfte nicht vor dem Jahr 2021 in die Kinos kommen. Am Drehbuch arbeiten zusätzlich Aleksander Hemon und David Mitchell mit. Die Handlung ist weiterhin streng geheim.