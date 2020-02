Matrix - Drehstart von Matrix 4: Erste Set-Bilder zeigen Keanu Reeves als Neo

Die Dreharbeiten zum neuen Matrix-Film haben begonnen. Während derzeit auf den Straßen von San Francisco gedreht wird, haben aufmerksame Fans mit ihrer Kamera erste Eindrücke von der Film-Crew in Chinatown eingefangen.

Die Aufnahmen zeigen Keanu Reeves, der erstmals wieder in seine bekannte Rolle als Neo aus der Kultreihe schlüpft. Seinen langen Ledermantel hat er bei dieser Szene aber noch nicht wieder an. An seiner Seite spielt erneut Carrie-Anne Moss als Trinity mit.

🎥 #TheMatrix4 filming in #SanFrancisco! - Feb 5 2020

Many thanks to @sfexaminer 🙏 : "Matrix stars #KeanuReeves and #CarrieAnneMoss were spotted in #Chinatown today as they filmed scenes for the upcoming sequel (📷: @peacepandaz)"https://t.co/RrHZSMc1SS#matrix4 #houseofnanking pic.twitter.com/2RkR74d4lh