Mass Effect - BioWare verfasst mysteriösen Tweet: Erwartet uns ein Remaster?

Was hat das nun wieder zu bedeuten? Ein Tweet von „Mass Effect“-Entwickler BioWare wirft derzeit Fragen auf und lässt zugleich die Hoffnung entstehen, dass uns demnächst etwas Neues aus dem Spieluniversum erwartet.

BioWare macht Fans von Mass Effect mit einem neuen mysteriösen Post auf der hauseigenen Twitter-Seite aktuell denkbar neugierig. Gekennzeichnet mit dem bedeutungsschwangeren Hashtag MassRelays und einem Musiknoten-Emoji hat der kanadische Entwickler ein Video gepostet, das hoffnungsvolle Fans als nahende Remaster-Ankündigung oder Switch-Portierung deuten.

Nintendo Switch Gerücht: Neues Modell soll bereits in Arbeit sein

Mass Effect für Switch oder als Remaster?

So ganz klar ist zwar nicht, was uns BioWare mit dem Video sagen will, der Inhalt ist jedoch deutlich erkennbar. Zu sehen ist ein Teil der Startsequenz aus dem ersten „Mass Effect“-Spiel, untermalt mit dem charakteristischen Musik-Thema des beliebten Sci-Fi-Games:

Dass es also irgendwas mit der „Mass Effect“-Trilogie oder zumindest dem ersten Teil zu tun haben sollte, scheint also relativ eindeutig. Unterhalb des Video-Tweets sind deshalb bereits zahlreiche Vermutungen geäußert worden, wie ein nahendes Remaster des ursprünglichen Titels oder sogar eine künftige Portierung der gesamten Trilogie für die Nintendo Switch.

Beides scheint nicht allzu unwahrscheinlich. Immerhin hat der erste Teil mit einem stolzen Alter von gut zwölf Jahren schon einiges auf dem Buckel und bietet sich gut für eine Neuauflage an. Switch-Versionen erfolgreicher Games werden allerdings ebenso immer gefragter.

Mass Effect Rückkehr erwünscht: Neuer Teil soll kommen!

Was genau uns BioWare mit dem Video mitteilen möchte, bleibt jedoch vorerst ein Rätsel. Ernstzunehmend scheint der Tweet jedoch zu sein, immerhin reiht er sich relativ auffällig zwischen eher allgemeineren Posts und Fanart-Retweets ein. Sobald wir etwas Neues zu einer möglichen „Mass Effect“-Umsetzung erfahren, werden wir euch auf jeden Fall umgehend informieren!