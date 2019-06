Mass Effect 2 - Ab sofort aus First-Person-Perspektive spielbar

Ein ganz neues Spielgefühl wartet auf euch. Ein Modder hat es nun geschafft, dass ihr „Mass Effect 2“ in der First-Person-Ansicht spielen könnt. Die Mod könnt ihr ganz einfach herunterladen und selber ausprobieren.

Das Sci-Fi-Abenteuer Mass Effect 2 gilt für viele immer noch als der beliebteste Ableger der Spielereihe. Da lohnt sich doch sicherlich ein Replay? Doch so wie bei allen anderen Spielen aus dem „Mass Effect“-Franchise gilt hier ebenfalls, dass es von offizieller Seite aus nur in der Third-Person-Perspektive gespielt werden kann.

Mass Effect in der Egosicht

Eine besondere Mod ermöglicht jetzt allerdings den Wechsel der Perspektive. Heißt, ihr könnntet theoretisch „Mass Effect 2“ nun in der First-Person-Sicht spielen. Die folgende Mod macht dies nun möglich. Aber seht am besten einmal selbst:

Ihr könnt das vollständige Spiel also wie im Video aus der Egosicht abschließen. Doch eine Einschränkung gibt es wohl noch. Das Kampfsystem unterliegt einigen Clipping-Fehlern. Das Kämpfen aus dieser Perspektive ist demnach wohl nicht zu empfehlen. Doch hinsichtlich auf den Rest, dem Erkunden der Welt und beispielsweise in den Gesprächen mit der Crew und anderen NPCs, solltet ihr mal darüber nachdenken. Immerhin könnte die Mod von Emilio die Immersion dadurch ein wenig anheben, was dem gesamten Spielgefühl zugute kommt. Und wer wollte nicht schon immer die Normandy aus der Egoperspektive erkunden?

Aber wie ist das bei euch, würdet ihr solche Mods überhaupt verwenden oder ist das nichts als eine lustige Spielerei? Schreibt gerne ein Stück weiter unten in die Kommentare. Und folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram für mehr News-Updates!

Hier geht es zudem zur Mod-Seite, wo ihr die Mod namens „First Person Mode For Mass Effect 2“ herunterladen könnt. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren.