Marvel's Avengers - Sind nur die fünf Avengers als Helden spielbar?

Im Marvel’s Avengers besteht das Superheldenteam aus insgesamt fünf Mitgliedern – ist das Spielerlebnis der Gamer somit exklusiv auf diese Helden beschränkt? Nicht ganz!

Im Direktvergleich mit Marvel’s Spider-Man kann Marvel’s Avengers aus dem Hause Square Enix in einem Punkt ohne Zweifel überzeugen: In dem kommenden Titel können wir in fünf ganz individuelle Helden schlüpfen und so das Leben eines waschechten Helden aus verschiedenen Blickwinkeln erleben. Dennoch bleibt die Frage im Raum, ob es nur bei Thor, Captain America, Black Widow, Hulk und Iron Man bleiben wird. Besonders wenn diese sich von Beginn an spielen lassen, muss mit einer gewissen Müdigkeit der Spieler gerechnet werden.

Eine eingeschränkte Bestätigung

Grundsätzlich ist es wohl so, dass sich die Story nahezu vollends auf diese fünf Mitglieder beschränken wird. Es ist diese ganz individuelle Story dieser fünf Helden, die ihr Versagen der im Gameplay gezeigten Szenen eingestehen müssen und sich im Laufe der Story immer mehr und mehr rehabilitieren werden. Jeder Held wird seine individuelle Story haben.

Dennoch, und das hat uns das Entwicklerteam relativ direkt verraten, gibt es Pläne, die sich über die Story hinaus erstrecken. Das Wort „DLC“ ist in diesem Kontext zwar nicht direkt gefallen, dennoch ist damit zu rechnen, dass Square Enix weiteren Content genau in Form dieser DLC nachschieben wird, der uns in die Haut weiterer Helden schlüpfen lassen wird. Im direkten Wortlaut werde es sich dabei „nicht nur um rein kosmetische Inhalte“ handeln.

Wann genau diese Inhalte erscheinen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch vollkommen unklar. Bis dahin müssen wir uns mit dem Haupttitel begnügen, der am 15. Mai 2020 auf der PlayStation 4, Xbox One, Stadia und den PC erscheinen wird.