Marvel's Avengers - Gameplay-Material von der Comic-Con geleakt!

Offenbar hat ein Besucher der diesjährigen Comic-Con in San Diego die Regeln gebrochen und ein knapp siebenminütiges Video auf YouTube veröffentlicht, das frisches Gameplay vom kommenden Action-Abenteuer „Marvel’s Avengers“ zeigt.

Aktuell findet die Comic-Con in San Diego statt und einigen Besuchern werden hinter verschlossenen Türen neue Einblicke in kommende Spiele, Filme und Serien ermöglicht. Unter diesen Spielen befindet sich ebenso Marvel’s Avengers.

Kein offizielles Material

Normalerweise bleiben die dabei präsentierten Szenen unter Verschluss und sollen keineswegs vor offizieller Erlaubnis veröffentlicht werden. Einer der Panel-Besucher nahm dieses Verbot offenbar nicht allzu ernst und hat sieben Minuten Gameplay-Material zu „Marvel’s Avengers“ gefilmt und auf YouTube veröffentlicht.

Zu sehen sind actiongeladene Kampfsequenzen von Thor, Iron Man und Co. in einer eher suboptimalen Kameraperspektive, immerhin durfte der Verantwortliche nicht einfach mitfilmen und das Gesehene veröffentlichen, sondern erst im Rahmen der gamescom 2019 Ende August. Schaut es euch also lieber schnell an, bevor das verbotene Material wieder gelöscht wird: