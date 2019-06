Marvel's Avengers - Doppelte Helden wird es im Koop nicht geben

Auf der E3 2019 kündigte Square Enix „Marvel’s Avengers“ an, das sich im Koop mit vier Spielern zocken lässt. Doppelte Helden wird es im kooperativen Multiplayer jedoch nicht geben, wie die Entwickler jetzt in einem Interview verraten haben.

Im Mai 2020 schlagen Marvel’s Avengers auf PC, PlayStation 4 und Xbox One auf. Dann sogar mit einem umfangreichen Koop-Modus, in dem allerdings nicht jeder Spieler als Iron-Man in den Kampf ziehen kann.

Marvel's Avengers Neue und klassische Kostüme bestätigt, Cameo-Auftritt von Stan Lee wahrscheinlich

Keine Doppelgänger in Marvel’s Avengers

„Marvel’s Avengers“ will im kommenden Jahr das ultimative Superheldenspiel darstellen. Das Action-Adventure, das derzeit bei Crystal Dynamics und Eidos Montréal entsteht, wird sich nicht nur alleine, sondern auch im Online-Koop spielen lassen.

In einem Interview mit Eurogamer äußerten sich Lead Designer Philippe Therien und Senior Producer Rose Hunt zum Multiplayer des Spiels. Direkt nach dem Abschluss der Auftaktmission schaltet ihr den kooperativen Multiplayermodus frei. Laut Therien soll es aber auch eine Möglichkeit geben, sofort in den Koop-Modus zu starten.

Während ihr im Einzelspielermodus zwischen den ikonischen Helden wechseln könnt, müsst ihr euch für den Koop-Modus für eine Figur entscheiden:

„Wenn ihr online spielt, müsst ihr verschiedene Charaktere auswählen. Die Avengers verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und Talente und wir wollen, dass ihr mit einem ausbalancierten Team spielt. Sonst wären es nicht die Avengers.“

Marvel's Avengers Alte Helden mit neuen Gesichtern! - Preview

Es wird also nicht möglich sein, dass jeder Spieler in den Anzug von Iron-Man schlüpft. Aufgrund der freischaltbaren Outfits und anpassbaren Talente stellen die Entwickler dennoch sicher, dass zumindest theoretisch kein Thor und keine Black Widow der anderen gleicht. „Marvel’s Avengers“ erscheint am 15. Mai 2020 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.