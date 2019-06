Marvel's Avengers - Details zur Einzelspielerkampagne veröffentlicht

Wie wir bereits wissen, ist der Multiplayer von „Marvel’s Avengers“ rein optional. Alternativ springt ihr direkt in die handlungsgetriebene Einzelspielerkampagne, zu der die Entwickler jetzt einige spannende neue Details verraten haben. Diese soll ein klassisches Action-Adventure-Gefühl bieten.

Marvel’s Avengers von Crystal Dynamics kann wahlweise offline oder im Online-Koopmodus gespielt werden. Die Multiplayererfahrung ist komplett von der Kampagne losgelöst. Zu letzterer lieferte jetzt Creative Director Noah Hughes einige spannende neue Details.

Marvel’s Avengers mit Action-Adventure-Kampagne

Im Interview mit WCCFTech äußerte sich Hughes unter anderem zur Einzelspielerkampagne. Dort wurde er nach der Länge des Solomodus gefragt, zu der er keine Angaben machen konnte. Allerdings sähe sich das Team verpflichtet, eine klassische Action-Adventure-Kampagne abzuliefern:

„Auch wenn wir das Spiel über den Release hinaus erweitern werden, wie wir es auch in der Vergangenheit bei Crystal Dynamics getan haben, macht die Zeit, die man für das Abschließen der Kernkampagne benötigt, oft weniger als die Hälfte der gesamten Spielerfahrung aus.“

„Marvel’s Avengers“ wartet mit vielen optionalen Missionen auf, die ihr innerhalb der Kampagne sofort erledigen oder euch aufheben könnt, bis ihr mit dem Spiel durch seid. Es gäbe eine Menge Inhalt und das wäre ganz ähnlich, wie in den vorangegangenen Titeln des Studios.

Die Singleplayer-Kampagne präsentiert sich vollständig losgelöst vom Koopmodus, so Hughes:

„Du kannst die komplette Kampagne bis zum Ende der Story als Einzelspieler-Erfahrung spielen. Aber du kannst auch das andere Extreme wählen, wenn du keine Angst vor Spoilern hast, und sofort in die Onlineerfahrung springen. Dann hast du Zugang zu allen Helden in allen wiederholbaren Regionen.“

Am besten spiele sich „Marvel’s Avengers“ allerdings in einem Mix aus beidem. Erscheinen wird das Spiel am 15. Mai 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia.