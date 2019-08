Marvel's Avengers - 19-minütiges Video enthüllt reichlich Gameplay

Im Rahmen der gamescom 2019 präsentierte Square Enix eine umfassende Gameplay-Demo zu „Marvel‘s Avengers“. Diese zeigt mit 19 Minuten deutlich mehr als der veröffentlichte Trailer bei der diesjährigen E3.

Die Marvel Avengers sind los und zeigen in einem längeren Gameplay-Video zur gamescom, was sie im Spiel so drauf haben. Mehrere Superhelden und Gegenspieler aus dem Marvel-Universum stehen als Charaktere bereit.

Schlüpft in die Rollen der Avengers

Die Geschichte des Spiels beginnt mit der Enthüllung des Avengers High-Tech-Hauptquartier und ihres Heli-Carriers. Nach einem katastrophalen Unfall wird ein Großteil der Stadt zerstört. Die für die Tragödie verantwortlich gemachte Gruppe der Avengers löst sich daraufhin auf und die Welt gerät in große Gefahr.

Das Gameplay-Video zeigt das Können von Thor, Iron Man, Hulk und Black Widow und führt die Spieler durch kleine Tutorials an die verschiedenen Skills heran. „Marvel‘s Avengers“ erscheint am 15. Mai 2020 für PC, PS4 und Xbox One.