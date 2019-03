Marvel - Zweiter offizieller Trailer zu Avengers: Endgame soeben erschienen!

Die Fans haben lange darauf gewartet, doch jetzt ist es endlich so weit. Der zweite offizielle Trailer zu „Avengers: Endgame“ wurde soeben veröffentlicht. Hier könnt ihr den neuen Trailer ansehen!

Disney und Marvel haben heute den neuen Trailer zu Marvel Studios' Avengers: Endgame veröffentlicht. Damit hat der kommende Blockbuster-Streifen seinen zweiten offiziellen Trailer erhalten, den ihr unterhalb der News ansehen könnt.

Marvel Studios' Avengers: Endgame

Es scheint ganz so, als kämen nun sämtliche Dinge aus den letzten zehn Jahren des Marvel Cinematic Universe zusammen. Wie wir im Trailer sehen können, wird Captain Marvel eine ganz besondere Rolle im nächsten Marvel-Film einnehmen. Das ließ bereits die Post-Credits-Szene von Avengers: Infinity War andeuten, in der Nick Fury sie zur Hilfe rief.

Mit ihrer Hilfe könnte es unsere Helden womöglich schaffen, sich Thanos erfolgreich entgegenzustellen. Sie tut sich mit den verbliebenen Avengers zusammen, die nicht der Allmacht von Thanos zum Opfer gefallen und zu Staub zerfallen sind.

Brie Larson (Captain Marvel), Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye), Danai Gurira (Okoye), Evangeline Lilly (The Wasp), Paul Rudd (Ant-Man), Karen Gillan (Nebula), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine) und Bradley Cooper (Rocket Raccoon) sind mit an Bord. Sie treten gegen Bösewicht Thanos an, der von Josh Brolin gespielt wird.

Am 26. April ist es final so weit, dann startet „Marvel Studios' Avengers: Endgame“ in allen Kinos weltweit durch. Bis dahin muss der Trailer genügen: