Marvel - Werden Magneto und Professor X von Schwarzen Darstellern verkörpert?

Das Auftreten der X-Men im MCU steht kurz bevor – nun geht ein Gerücht herum, das eine Änderung der Schlüsselfiguren thematisiert. Eine Vorgehensweise, die Disney in der Vergangenheit bereits angewendet hat.

Mit dem Abschluss des Disney/Fox-Deals erwarten uns in naher Zukunft diverse Neueinsteiger im Marvel Cinematic Universe, allen voran die X-Men und Fantastic Four. Auch wenn es sich bei beiden Gruppierungen um absolute Fanlieblinge handelt, werden wir uns mindestens bis Phase 5 gedulden müssen, bis diese ihren Weg ins MCU finden werden.

Änderungen an Charles Xavier und Magneto?

Nun geht ein Gerücht herum, dass das Marvel Cinematic Universe die beiden wichtigsten X-Men-Charaktere, Charles Xavier (Professor X) und Erik Lehnsherr (Magneto), mit schwarzen Darstellern besetzen könnte. Das Portal Full Circle Cinema hat sich kürzlich auf Kevin Feige's Kommentare zur Vielfalt gestürzt und berichtet, dass Marvel laut einer unbestimmten Quelle in Betracht zieht, die kulturellen Hintergründe beider Figuren etwas anzupassen.

Vorhersehbarerweise ist die Community gespalten und hinterfragt was derartige Änderungen mit sich bringen. Schon zu Zeiten von „Doctor Strange“ war ein regelrechter Shitstorm entbrannt, da die Figur des Ancient One – im Original ein alter, asiatischer Mann - durch die britische Darstellerin Tilda Swinton verkörpert wurde. Disney wurde sogenanntes Whitewashing vorgeworfen: Das Unternehmen würde bewusst englische und amerikanische Darsteller mit weißer Hautfarbe bevorzugen, obwohl das eigentlich nicht nötig sei.

Dementsprechend würde Disney nun eine ähnlich etablierte Vorgehensweise in Angriff nehmen, da sich der kulturelle Hintergrund der Comicfiguren erneut ändern würde. Zwar fallen dementsprechend die Reaktionen im Netz wieder gemischt aus. In den meisten Fällen allerdings nur, weil am klassischen Konzept der Figuren geschraubt wird. Ob Kevin Feige die Rollen des Magneto und Professor X tatsächlich mit Schwarzen Darstellern besetzt, wird sich aber frühestens in einigen Monaten zeigen, wenn wir offizielle Meldungen zu den X-Men und Fantastic Four geliefert bekommen.