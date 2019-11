Marvel - Weibliche Captain America für Comics bestätigt: Folgt Umsetzung im MCU?

Marvel kündigt eine neue Superheldin in den Comics an: Roberta Mendez wird zu Captain America und löst Steve Rogers als Superheld ab. Die neue Heldin könnte in Zukunft auch im Marvel Cinematic Universe eine Rolle spielen.

Der Comic-Gigant Marvel bestätigt eine wichtige Änderung in den künftigen „Captain America“-Comics. Der Verlag möchte in Zukunft eine weibliche Version von Cap in die Welt der Superhelden einführen. Damit wird Steve Rogers abgelöst und gibt sein Schild an Roberta Mendez weiter, die zur neuen Captain America wird.

Die neue Heldin wird passend zum 80. Jubiläum der Marvel Comics in der Reihe „Marvel 2099“ eingeführt und hat ihren ersten Auftritt in „The Amazing Spider-Man #34“, der in Kürze erscheint. Mit der Reihe blickt man in eine mögliche Zukunft des Marvel-Universum und nimmt einige wichtige Änderungen vor, schließlich ist der Original Cap nicht unsterblich. Die Idee eines weiblichen Captain America dürfte für das Marvel Cinematic Universe durchaus eine Chance darstellen.

© Marvel - Roberta Mendez als Captain America in „The Amazing Spider-Man #34"

Captain America in Comics und MCU

Der beliebte Superheld hatte in den 1940er Jahren seinen ersten Auftritt in den Marvel Comics. Mithilfe eines Serums wurde Steve Rogers während des Zweiten Weltkriegs zum Supersoldaten, der als Captain America mit Schild und in den Farben der US-Flagge eingekleidet das Land vor Feinden schützt. Nach dem Krieg wird er eingefroren und rund 70 Jahre später wiedererweckt. Als Mitglied der Avengers legt er sich neben Iron Man, Black Widow, Thor und Hulk gegen Bösewichte an.

Steve Rogers a.k.a. Captain America gehört zu den beliebtesten Charakteren in den Marvel Comics und durfte auch in den Avengers-Filmen des erfolgreichen Marvel Cinematic Universe nicht fehlen. Dargestellt von Chris Evans macht seine Figur in den künftigen MCU-Filmen und Serien eine Wandlung durch. Angelehnt an die Comics übergibt Steve Rogers seine Identität als Captain America in Avengers: Endgame an seinen Freund und Mitstreiter Sam Wilson a.k.a. Falcon weiter, der künftig zum neuen Cap wird.

Die Story rund um Sam Wilson (Anthony Mackie) und Bucky Barnes (Sebastian Stan) steht im Mittelpunkt der neuen TV-Serie The Falcon and the Winter Soldier. Die neue Serie wird in Kürze mit den Filmschauspielern gedreht und geht voraussichtlich im August 2020 auf dem neuen Streaming-Dienst Disney Plus als Teil von Phase 4 des MCU an den Start.