Marvel - Wechselt Ex-Batman-Darsteller die Seiten? Christian Bale soll in Thor 4 mitspielen

Marvel möchte Christian Bale für „Thor 4“ erstmals ins MCU holen. Welche Rolle der ehemalige Batman-Darsteller neben dem Donnergott übernehmen soll, ist noch geheim. Vielleicht wird er ja zum Superhelden – oder vielleicht doch zum Schurken?

Das Marvel Cinematic Universe erhält einen prominenten Zuwachs: Während Robert Pattinson als neuer Batman-Darsteller für DC vor der Kamera steht, wechselt sein Vorgänger aus den legendären „Dark Knight“-Filmen von Christopher Nolan die Seiten und schließt sich Marvels Thor 4 an.

Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben, doch wenn es Marvel gelingt den Oscar-Preisträger für das nächste Kinoabenteuer zu gewinnen, dürfen wir Großes erwarten. Ob nun als neuer Superheld an der Seite des Donnergottes, oder vielleicht sogar als neuer Gegenspieler des Avengers? Man darf gespannt sein, was sich Regisseur Taika Waititi für den Schauspieler ausgedacht hat.

Natalie Portman kehrt als weiblicher Thor zurück

In „Thor 4: Love and Thunder“ wird neben Chris Hemsworths Rückkehr als Donnergott auch Natalie Portman wieder mit dabei sein. Die stellte in den ersten beiden Thor-Filmen die Astrophysikerin Jane Foster und Thors Ex-Geliebte dar. Im 4. Teil wird sie selbst erstmals zur Superheldin und darf ebenfalls den Hammer schwingen.

Auf der San Diego Comic-Com 2019 wurde die Schauspielerin völlig überraschend als neuer Donnergott enthüllt. Ihre Figur lehnt sich an die Comic-Vorlagen an, in denen Jane Foster als würdig erachtet wird, den Hammer Mjolnir zu führen und künftig den Titel Mighty Thor trägt. Regisseur Taika Waititi klärte inzwischen auf:

„Sie ist ein Thor. Da ist noch der andere Thor, der ursprüngliche Thor. Sie heißt nicht Weiblicher Thor. In den Comics nennt man sie den mächtigen Thor. Das stammt aus den Comics. Ich könnte nicht glücklicher und aufgeregter sein."

Wie sie sich in ihre neue Rolle einfinden wird, können wir spätestens nächstes Jahr erleben, wenn „Thor 4: Love and Thunder“ am 5. November 2021 in die Kinos kommt.